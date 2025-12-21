«ويجز» يتحدث عن أقرب لاعبي المنتخب المصري إلى قلبه

كشف مطرب الراب المصري ويجز عن تفاصيل علاقته الخاصة بعدد من لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن الصداقة التي تجمعه بعمر مرموش جعلته الأقرب إلى قلبه داخل صفوف «الفراعنة»، وذلك خلال لقاء تلفزيوني على هامش تواجده في المغرب لحضور فعاليات مهرجان «تيميتار» للموسيقى الأمازيغية، وقبيل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح ويجز أن علاقته بمرموش تتجاوز حدود الإعجاب الفني داخل المستطيل الأخضر، قائلًا إن لاعب مانشستر سيتي هو لاعبه المفضل في المنتخب المصري، واصفًا إياه بـ«الأخ»، ومشيرًا إلى أنه يعرفه على المستوى الشخصي ويكن له محبة كبيرة، ما دفعه لمتابعة ناديه الإنجليزي وتشجيعه منذ انتقال مرموش إلى صفوفه.

وأكد مطرب الراب الشهير دعمه الكامل لمنتخب مصر في البطولة القارية، معلنًا نيته حضور مباراة «الفراعنة» المقبلة، ومشددًا على ثقته في الجيل الحالي وقدرته على إسعاد الجماهير المصرية خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكان ويجز قد عبر في وقت سابق عن تقديره لعمر مرموش عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، بعدما نشر صورة لقميص يحمل اسم اللاعب ورقم 7، وعلق عليها بعبارة تعكس حجم العلاقة التي تجمعهما، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.