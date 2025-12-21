الجزيرة يضرب ضيفه الظفرة بالأربعة ويقفز إلى المركز الثالث بدوري المحترفين

قفز الجزيرة إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 17 نقطة، بفوزه 4-2 على ضيفه الظفرة مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد، في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. وبالمقابل تجمّد رصيد الظفرة عند 12 نقطة في المركز الثامن. وسجل أهداف الجزيرة كل من خليفة الحمادي في الدقيقة 9، وفينيسيوس ميلو في الدقيقة 20، ومحمد النني في الدقيقة 67، والبديل برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 77، فيما سجل للظفرة جوهان جودمونسون هدفين في الدقيقتين 45+1 و85.

الشوط الأول

رغم غياب 6 لاعبين عن صفوفه بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم أفريقيا، بقيادة المهاجم الكونغولي سايمون بانزا، والمصري إبراهيم عادل، فإن الجزيرة بدأ المباراة بقوة وضغط منذ الوهلة الأولى على مرمى ضيفه، لتثمر جهوده عن هدف مبكر قبل عشر دقائق برأسية الحمادي. وتابع «فخر أبوظبي» سيطرته على مجريات اللعب، وأضاع لاعبوه فرصاً أخرى من تحت أقدام محمد النني ونبيل فقير، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً بإنهاء جميل من مهاجمه البرازيلي فينيسيوس ميلو.

وبعد تأخره بهدفين نظيفين، استشعر فريق الظفرة الخطر وتحرر من قيوده الدفاعية وضغط بحثاً عن تقليص الفارق، غير أن لاعبيه لم ينجحوا في استثمار أكثر من فرصة أمام مرمى علي خصيف، الذي تألق في التصدي للمحاولات الظفراوية المتكررة، فيما عاب لاعبي «فارس الغربية» التسرع والشفقة في ترجمة الفرص بالصورة المثلى. وبينما أيقن الجميع أن الشوط الأول في طريقه للانتهاء بتقدم الجزيرة بهدفين نظيفين، استغل المهاجم الآيسلندي جوهان جودمونسون خلوه من الرقابة داخل المنطقة ليسجل هدفاً للظفرة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدا الظفرة أفضل حالاً وأكثر فاعلية من الناحية الهجومية، ونجح في الوصول إلى منطقة الجزيرة في أكثر من مناسبة، غير أن مشكلته استمرت في ما يتعلق باللمسة الأخيرة. وبالمقابل تراجعت خطورة الجزيرة الهجومية، ومال لاعبوه إلى تبادل التمريرات في وسط الملعب، وانعدمت محاولاته تقريباً خلال ثلث الساعة الأولى من هذا الشوط، قبل أن يسجل محمد النني الهدف الثالث بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ثم أضاف البديل برونو دي أوليفيرا الهدف الرابع بعد انفراده بالمرمى، مستفيداً من تمريرة ذكية لعبدالله رمضان.

وبحلول الدقيقة 85 أصبحت النتيجة 4-2 لصالح الجزيرة، بعد أن عاد الآيسلندي جوهان جودمونسون ليسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه الظفرة بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء. وفي الدقائق التالية تعددت محاولات الجزيرة لإضافة هدف خامس، بينما سعى الظفرة لتقليص الفارق، غير أن صافرة الحكم أعلنت انتهاء المواجهة بفوز الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.