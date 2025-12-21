الخماسي الأغلى قيمة سوقية في «كان 2025»



قبل أن تدور الكرة في ملاعب المغرب، فرض النجوم العرب حضورهم مبكراً على خريطة كأس أمم أفريقيا 2025، بوجود الثنائي المغربي أشرف حكيمي، والمصري عمر مرموش ضمن قائمة أغلى خمسة لاعبين في البطولة من حيث القيمة السوقية، وفق أحدث تحديثات موقع «ترانسفير ماركت»، في مشهد يعكس ثقلاً فنياً متزايداً.



في الصدارة، يتقدم المغربي أشرف حكيمي المشهد كأغلى لاعب في البطولة بقيمة سوقية بلغت 80 مليون يورو، ليؤكد مكانته كأحد أفضل الأظهر في العالم، وركيزة أساسية في مشروع منتخب المغرب الساعي إلى كسر انتظار طويل والتتويج باللقب على أرضه ووسط جماهيره.



خلف حكيمي مباشرة يظهر ثنائي بقيمة 75 مليون يورو لكل منهما، الكاميروني بريان مبيومو، أحد أبرز عناصر «الأسود غير المروضة»، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نيجيريا الأول وأحد أخطر الهدافين في القارة، ليشكلا مع النجم المغربي قمة الهرم من حيث القيمة السوقية.



وفي المركز الرابع، يحضر المصري عمر مرموش بقيمة سوقية بلغت 65 مليون يورو، ليكون الاسم المصري الوحيد ضمن قائمة الخمسة الأغلى، بعد تطور مميز في مسيرته الأوروبية، ودور محوري يعول عليه منتخب مصر في رحلة البحث عن اللقب القاري.



أما المركز الخامس، فكان من نصيب الكاميروني كارلوس باليبا بقيمة 60 مليون يورو، ليكتمل خماسي الأغلى في البطولة، ويعكس تنوعاً لافتاً في مراكز اللاعبين الأعلى قيمة بين الدفاع والوسط والهجوم. هذه الأرقام ترسم ملامح بطولة يدخلها العرب وهم يملكون مفاتيح فنية واقتصادية مؤثرة، في نسخة لا تقاس بالتاريخ وحده أو بعدد الألقاب، بل بقيمة النجوم وقدرتهم على صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر.





