لاعب مصري يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى



شهد الوسط الرياضي المصري حالة من القلق خلال الساعات الماضية، بعد تعرض لاعب مصري سابق في الدوري الممتاز لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله على الفور إلى أحد المستشفيات، عقب تدهور حالته بشكل ملحوظ، وظهور أعراض نفسية حادة وفق ما أكدته مصادر مقربة منه.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات صحفية، أن الأزمة لم يتم تشخيصها بشكل نهائي حتى اللحظة، مشيراً إلى أن الحالة النفسية للاعب «سيئة للغاية»، وتحتاج إلى متابعة دقيقة من الفريق الطبي المختص، مع استمرار الترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة.



وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن محمد عادل «إمو»، لاعب بيراميدز السابق والمصرية للاتصالات الحالي، تعرض لحالة انهيار شديد تطورت إلى نوبة حادة، استلزمت نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية، في ظل عدم استقرار حالته حتى الآن.

ومر اللاعب خلال الفترة الماضية بضغوط متراكمة، على خلفية أزمته مع ناديه السابق بيراميدز، بسبب خلافات تتعلق بعدم حصوله على مستحقاته المالية عقب رحيله عن الفريق، وهو ما دفعه في وقت سابق إلى توجيه انتقادات علنية لإدارة النادي.



وفي السياق ذاته، طالبت أسرة اللاعب بتدخل رسمي من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة، لمتابعة حالته الصحية والنفسية، وتوفير الدعم اللازم له في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ظل الضغوط التي يعيشها خارج المستطيل الأخضر.

يذكر أن محمد عادل «إمو» انضم إلى صفوف بيراميدز في أغسطس 2023 قادماً من مصر المقاصة، قبل أن يرحل لاحقاً ويبدأ تجربة جديدة مع المصرية للاتصالات.