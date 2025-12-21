لاس بالماس الإسباني يستعين بـ«عبدالغفور البرعي» بعد رباعية كولتورال



عقب الفوز الكبير الذي حققه فريق لاس بالماس على منافسه فريق كولتورال ليونيسا برباعية نظيفة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، خطف النادي الكناري الأضواء داخل إسبانيا وخارجها، بعدما استعان بمشهد من المسلسل المصري الشهير «لن أعيش في جلباب أبي» للاحتفال بعودة نجمه خيسي رودريغيز وتألقه في تلك المباراة، ونشر الكناري عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» صورة للفنان الراحل نور الشريف في دور عبدالغفور البرعي وهو يحتضن نجله عبدالوهاب «الممثل محمد رياض»، مرفقة بتعليق: «لما تعرف إن خيسي رجع وسجل هدفين»، في إشارة إلى عودة اللاعب إلى التألق، وسط تفاعل واسع من الجماهير العربية والإسبانية، التي وجدت في الرسالة روح الفكاهة.



وجاء هذا الاحتفال بعد مباراة حسمها لاس بالماس مبكراً، حين افتتح إنريكي كليمنت التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يفرض خيسي رودريغيز نفسه نجماً للقاء بتسجيله هدفين في الدقيقتين 19 و39، في حين أضاف مانويل فوستر لازارو الهدف الرابع في الدقيقة 28، لينهي الفريق الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف دون رد.



العودة القوية لخيسي نجم لاس بالماس حملت دلالة رمزية عبّر عنها اختيار مشهد «لن أعيش في جلباب أبي»، في وقت رفع فيه لاس بالماس شعار «الوحدة تصنع لاس بالماس» مع تصاعد الطموحات. وبهذا الفوز، رفع لاس بالماس رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، بفارق ثلاث نقاط فقط عن راسينغ المتصدر، مؤكداً دخوله بقوة في سباق الصعود، ومدعوماً بتألق عناصره الهجومية.



