بعد إصابة يزن النعيمات.. اسم أردني جديد يظهر في حسابات الأهلي



أعادت إصابة الأردني يزن النعيمات ترتيب الأوراق داخل حسابات الهجوم في النادي الأهلي المصري، الإصابة القوية بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها المهاجم الأردني خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب، أغلقت ملفاً كان مطروحاً بقوة خلال الأسابيع الماضية، وفتحت في الوقت نفسه باباً جديداً للبحث عن بدائل عربية قادرة على الحضور سريعاً.



وفي ظل استبعاد اسم النعيمات من حسابات الأهلي على الأقل في الوقت الحالي، ظهر اسم أردني آخر داخل دوائر الاهتمام، وهو علي علوان، مهاجم منتخب الأردن ونادي الكرمة العراقي، الذي قدم نفسه بقوة خلال كأس العرب الأخيرة، علوان الذي فرض حضوره هدافاً للمسابقة برصيد ستة أهداف، وضع نفسه على رادار أندية عربية وآسيوية مع نهاية المشوار.



تقارير إعلامية عراقية وأردنية أشارت إلى تلقي علوان عدة عروض احترافية عقب البطولة، من بينها اهتمام من أندية في دوري روشن السعودي، إلى جانب عرض من أحد أندية الدوري الكوري الجنوبي، وفي هذا السياق، دخل الأهلي المصري ضمن دائرة المتابعة، مستفيداً من وجود بند في عقد اللاعب يسمح له بالرحيل حال وصول عرض يتفوق مالياً.



اهتمام الأهلي بالمهاجم الأردني يأتي في إطار البحث عن إضافة هجومية جاهزة، مع ضغط المنافسات المحلية والقارية، ورغبة الجهاز الفني في توسيع قاعدة الاختيارات في الخط الأمامي، خاصة في ظل الغموض المحيط بموقف بعض العناصر الحالية، والحاجة إلى حلول قادرة على صناعة الفارق دون فترات تأقلم طويلة.



علوان، البالغ من العمر 25 عاماً، قدّم نموذجاً مميزاً خلال البطولة العربية، بفضل تحركاته داخل منطقة الجزاء وقدرته على التسجيل، وهي سمات عززها بأرقامه مع نادي الكرمة في دوري نجوم العراق، حيث سجل ثلاثة أهداف في سبع مباريات قبل نهاية الدور الأول.

ورغم أن الملف لا يزال في مرحلة المتابعة وجس النبض، فإن إصابة يزن النعيمات غيرت خريطة الخيارات الأردنية داخل الأهلي، لتضع اسم علي علوان في صدارة الترشيحات، انتظاراً لما ستكشف عنه الأيام المقبلة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية.