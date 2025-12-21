النصر يفوز على البطائح ويعادل الكفة التاريخية في دوري المحترفين

خسر البطائح أمام ضيفه النصر 2-3، وسجل أهداف النصر مهدي قائدي هدفين في الدقيقتين 8 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و73، وشيكنا دومبيا في الدقيقة 90، فيما سجل هدفي البطائح أناتولي في الدقيقتين 72 و77، وذلك في مباراتهما التي جرت على استاد خالد بن محمد ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت طرد حارس البطائح إبراهيم عيسى في الدقيقة 34.

وتوقف رصيد البطائح عند 6 نقاط بعد الخسارة السابعة هذا الموسم، ليبقى في المركز الثاني عشر، بينما رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري، وعادل بفوزه اليوم الكفة التاريخية مع البطائح، بتحقيق كل منهما الانتصار على الآخر في 3 مباريات مقابل تعادل وحيد، كما تساوت كفة التسجيل برصيد 12 هدفاً لكل منهما في شباك الآخر.

وجاء الشوط الأول متوازناً، وأضاع أناتولي فرصة هدف للبطائح في الدقيقة 12 بعد أن انفرد بحارس المرمى، لكنه تأخر في اتخاذ قرار التسديد، لينقذ عبدالله التميمي مرماه في الوقت المناسب. وعاد التميمي، حارس النصر، في الدقيقة 22 ليتصدى لانفراد صريح آخر من أناتولي.

وشهدت الدقيقة 34 طرد حارس مرمى البطائح إبراهيم عيسى بعد تدخل تقنية الفيديو، لتؤكد أن مهدي قائدي، مهاجم النصر، لم يكن متسللاً عندما عرقله الحارس خارج منطقة الجزاء. واضطر مدرب البطائح لإجراء تبديل بخروج أفوني جونيور ونزول الحارس البديل حمود محمد، ليشارك للمرة الأولى مع البطائح في دوري المحترفين هذا الموسم.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للنصر في تلك اللعبة، سددها لوكا قوية، وتألق الحارس البديل للبطائح في التصدي للكرة في ظهوره الأول بالدقيقة 38. وعاد حمود وتصدى لتسديدة قوية من عبدالله توري، لترتد الكرة إلى رامون ميريز الذي سددها بدوره، وحولها الحارس إلى ركلة ركنية.

واحتسب الحكم أكثر من 10 دقائق وقت بدل ضائع للشوط الأول، ليتمكن قائدي من تسجيل هدف للنصر بعد تمريرة وصلته من لوكا، ضربا بها مصيدة التسلل، ووضع المهاجم الإيراني الكرة في المرمى في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع، لينهي «العميد» الشوط الأول متفوقاً بهدف دون مقابل.

وكاد النصر أن يضيف هدفاً ثانياً في الدقائق الأولى للشوط الثاني، إلا أن حمود نجح في التصدي لانفراد يوري في الدقيقة 55، قبل أن يسقط الحارس مصاباً لفترة طويلة. وأخطأ التميمي في الإمساك بكرة عرضية للبطائح، لتسقط من يده ويتابعها أناتولي في المرمى بالدقيقة 72.

ولم يكد البطائح ينهي احتفاله حتى أطلق قائدي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 73. وعاد البطائح وأدرك التعادل في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من الوضع طائراً، قبل أن يخطف البديل شيكنا دومبيا هدف الفوز للنصر في الدقيقة 90، بعد تمريرة بينية وانفراد ومراوغة لحارس البطائح، ليحصد النصر ثلاث نقاط غاية في الأهمية.