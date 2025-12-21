«الملك كازو» الياباني يستعد لمواصلة مسيرته بعمر الـ58 عاماً



يستعد المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا، البالغ 58 عاماً، للانضمام إلى فريق في الدرجة الثالثة، لبدء موسمه الحادي والأربعين لاعباً محترفاً، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. ميورا، المعروف بلقب «الملك كازو»، سينضم إلى فريق فوكوشيما يونايتد، على سبيل الإعارة لمدة عام، بعد أن أمضى الموسم الماضي مع أتلتيكو سوزوكا من الدرجة الرابعة. ولم يصبح التوقيع رسمياً بعد، لكن عادة ما يتم الإعلان عن انتقالات ميورا في الساعة 11:11 صباحاً يوم 11 يناير، في إشارة إلى رقم قميصه. وسيبلغ النجم السابق للمنتخب الياباني 59 عاماً في فبراير.



خاض ميورا سبع مباريات الموسم الماضي مع سوزوكا الذي هبط إلى الدوريات الإقليمية اليابانية بعد أن أنهى الموسم في المركز قبل الأخير وخسر مباراة فاصلة.



بدأ ميورا مسيرته الاحترافية عام 1986 مع فريق سانتوس البرازيلي، ولعب أيضاً لأندية في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، وأسهم في وضع كرة القدم اليابانية على الخريطة عند إطلاق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993. وخاض أول مباراة له مع منتخب اليابان عام 1990، لكنه استُبعد بشكل شهير من قائمة الفريق في أول مشاركة له في كأس العالم عام 1998، رغم تسجيله 55 هدفاً في 89 مباراة دولية.