الذهب لا يلمع وحده.. تفاصيل الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا 2025



لم تعد المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا تقاس بالألقاب والميداليات الذهبية وحدها، بعدما فرضت الجوائز المالية نفسها كأحد أبرز ملامح نسخة 2025 التي يستضيفها المغرب، في ظل أرقام غير مسبوقة اعتمدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعكس التحول التجاري والتسويقي المتسارع للبطولة القارية الأهم. وأقر «كاف» سلماً تصاعدياً للمكافآت، يمنح المنتخبات حوافز مالية متزايدة مع التقدم في الأدوار، حيث يحصل بطل كأس أمم أفريقيا 2025 على 10 ملايين دولار، في أعلى مكافأة بتاريخ البطولة، فيما ينال الوصيف 4 ملايين دولار، في فارق يعكس قيمة التتويج مقارنة ببقية المراكز. وتتواصل الجوائز في المراكز المتقدمة، إذ يحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار، مقابل 1.3 مليون دولار للمنتخب الذي ينهي مشاركته في المركز الرابع.



ولم تقتصر المكافآت على المنتخبات التي تبلغ نصف النهائي، إذ خصص الاتحاد الأفريقي مبلغ 800 ألف دولار للمنتخبات التي تودع المنافسات من الدور ربع النهائي، ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستمرارية التنافسية وعدم الاكتفاء بالمشاركة الشرفية.



أما المنتخبات التي تغادر من دور المجموعات، فتحصل على مكافآت متفاوتة بحسب الترتيب، حيث ينال صاحب المركز الثالث في المجموعة 700 ألف دولار، فيما يحصل المنتخب الذي يحتل المركز الرابع على 500 ألف دولار، في إطار حوافز تشجع المنتخبات على القتال حتى الجولة الأخيرة من المجموعات.



وتعكس هذه الأرقام حجم الطفرة المالية التي تشهدها كأس أمم أفريقيا، خصوصاً مع استضافة المغرب للنسخة الحالية، وسط اهتمام إعلامي وتسويقي كبير، وتوقعات بارتفاع نسب المشاهدة والعوائد التجارية، بما يعزز مكانة البطولة كإحدى أبرز المسابقات القارية.. حيث بات الذهب لا يلمع وحده بل ترافقه أرقام توازي قيمته.