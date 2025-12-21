«فيفا» يمنح حكيمي دفعة معنوية قبل قيادة المغرب في كأس إفريقيا

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي دفعة معنوية قوية قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما كرمه بجائزة «ذا بيست» الخاصة بالتشكيلة المثالية، قبل ساعات قليلة من ضربة بداية البطولة التي يستضيفها المغرب، ليعزز مكانة قائد «أسود الأطلس» كأحد أبرز نجوم القارة والعالم.

وجاء تكريم حكيمي خلال حفل أقيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، بحضور رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إلى جانب الدولي المغربي السابق حسين خرجة، في مشهد عكس الثقة الدولية الكبيرة في الظهير الأيمن المغربي قبل دخوله التحدي القاري على أرضه وبين جماهيره.

ويُعد اختيار أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لـ«فيفا» تتويجًا لموسم استثنائي قدمه اللاعب مع باريس سان جيرمان خلال موسم 2024-2025، حيث جمع بين التأثير الدفاعي والحضور الهجومي، مسجلًا 10 أهداف وصانعًا 12 تمريرة حاسمة، وهي أفضل حصيلة رقمية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، متجاوزًا أرقامه السابقة مع بوروسيا دورتموند.

ولم تتوقف إنجازات حكيمي عند الجانب الفردي، إذ توج مع باريس سان جيرمان بجميع الألقاب الممكنة خلال الموسم ذاته، أبرزها الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا، ما جعله أحد أكثر لاعبي العالم استقرارًا وتأثيرًا على مستوى الأداء والنتائج.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان رسمي، أن هذا التكريم يعكس المكانة التي بات يحظى بها اللاعب على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن التتويج جاء قبل 24 ساعة فقط من المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا 2025، في رسالة دعم واضحة لقائد المنتخب قبل خوض غمار المنافسة القارية.

ويدخل أشرف حكيمي البطولة الإفريقية وهو أحد الركائز الأساسية في مشروع المنتخب المغربي، سواء من حيث الخبرة الدولية أو الدور القيادي داخل غرفة الملابس، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة المعقودة على «أسود الأطلس» للمنافسة على اللقب القاري، مستفيدين من عامل الأرض والجمهور، ومن الحالة المعنوية المرتفعة التي عززها تكريم «فيفا».

وينتظر أن يشكل حكيمي أحد مفاتيح اللعب الأساسية للمنتخب المغربي في أمم إفريقيا 2025، سواء عبر أدواره الهجومية على الرواق الأيمن أو بخبرته في المباريات الكبرى، بعدما أصبح رمزًا لجيل مغربي يسعى لتحويل النجاحات الأخيرة إلى إنجاز قاري طال انتظاره.