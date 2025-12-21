تفاعل أيقوني.. رونالدو يرد التحية لمبابي بعد هدف إشبيلية

خطف تفاعل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفرنسي كيليان مبابي الأنظار، عقب هدف الأخير في شباك إشبيلية، خلال مواجهة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني، في مشهد فتح باب المقارنات بين أسطورة صنعت تاريخ «البرنابيو» ونجم يكتب فصله الخاص بقميص النادي الملكي.

وجاءت اللقطة عقب تسجيل مبابي الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة جزاء، ليقود فريقه للفوز بثنائية نظيفة على إشبيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من «الليغا». واختار النجم الفرنسي الاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة، في إشارة مباشرة إلى الأسطورة البرتغالية، بعدما عادل رقمه القياسي بتسجيل 59 هدفًا في عام ميلادي واحد بقميص ريال مدريد، وهو الرقم الذي حققه رونالدو في عام 2013.

وسرعان ما انتشر الاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يرد رونالدو بنفسه على مبابي من خلال حسابه الرسمي على «إنستغرام»، مكتفيًا برمزين تعبيريين حملا دلالات الإشادة والدعم، في تفاعل أعاد إلى الأذهان العلاقة الخاصة بين نجم الأمس ونجم الحاضر في مدريد.

وكان مبابي قد نشر صورة احتفاله عقب اللقاء، وعلق عليها بعبارة «آمن بأحلامك»، مع الإشارة إلى حساب كريستيانو رونالدو، ليأتي رد الأخير بمثابة توثيق معنوي لإنجاز الفرنسي، الذي يعيش موسمًا استثنائيًا مع الفريق الملكي.

وبهدفه أمام إشبيلية، رفع مبابي رصيده إلى 18 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، متصدرًا جدول الهدافين، كما وصل إلى 59 هدفًا في جميع المسابقات خلال عام 2025، ليقف جنبًا إلى جنب مع رقم رونالدو التاريخي، في إنجاز يعزز مكانته كأحد أبرز نجوم ريال مدريد في الوقت الراهن.