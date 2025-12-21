الشارقة بقيادة مورايس يصطدم بالهلال في المشوار الآسيوي



يستقبل الشارقة ضيفه الهلال السعودي عند الثامنة، مساء غدٍ الاثنين، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب استاد الشارقة، في أول اختبار رسمي للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس الذي تولى قيادة الفريق قبل أيام قليلة.



ويدخل الشارقة اللقاء بطموح استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد فترة شهدت تراجعاً في النتائج، ساعياً إلى تحقيق فوز ثمين على منافس قوي والتقدم في جدول ترتيب المجموعة الثانية، التي يحتل فيها المركز السابع برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل مقابل خسارتين، وأكمل الفريق تحضيراته خلال الأيام الماضية في أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة، وسط اهتمام إداري واضح، واستفاد من فترة التوقف بسبب بطولة كأس العرب لرفع الجاهزية، فيما شهد تدريب الأمس انضمام اللاعبين الدوليين ليكتمل عقد الفريق مع رغبة جماعية في إسعاد الجماهير.



في المقابل، يخوض الهلال المباراة بأريحية كبيرة بعدما ضمن تأهله مبكراً، متصدراً المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، عقب فوزه في جميع مبارياته السابقة، ما يمنحه دافعاً لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وكان «الزعيم» قد استعد عبر معسكر تحضيري في العين خاض خلاله مواجهة ودية أمام المحرق البحريني وخرج فائزاً بهدف، قبل العودة إلى الرياض لمواصلة التحضيرات التي تضمنت خوض مباراتين وديتين، أكمل عبره إعداده للقاء الآسيوي أمام مضيفه الشارقة الباحث عن تصحيح المسار.