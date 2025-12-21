تريزيجيه: لعبت 4 بطولات أفريقية وحان وقت التتويج مع منتخب مصر

أكد محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب منتخب مصر، أن مشواره الطويل مع «الفراعنة» في بطولة كأس أمم إفريقيا منحه دافعًا أكبر لتحقيق اللقب، بعدما شارك في أربع نسخ سابقة دون أن ينجح في التتويج، مشددًا على أن الوقت قد حان لرفع الكأس القارية مع المنتخب المصري.

وأوضح تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشوار المنتخب بالبطولة، أن ارتداء قميص منتخب مصر يمثل شرفًا كبيرًا لا يدرك قيمته إلا من عاش التجربة، مؤكدًا أن اللعب باسم «الفراعنة» مسؤولية كبيرة ودافع قوي لتقديم أقصى ما لديه داخل الملعب.

وأشار لاعب الفراعنة إلى خبرته السابقة في البطولة، موضحًا أنه وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين من قبل، لكنه لم يوفق في التتويج، معربًا عن أمله في أن تكون هذه النسخة مختلفة، وأن ينجح الجيل الحالي في تحقيق اللقب المنتظر.

وكشف تريزيجيه أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، طالبه بشكل مباشر بالسعي للتتويج بكأس أمم إفريقيا قبل نهاية مسيرته الدولية، معتبرًا أن هذه الرسالة كانت حافزًا إضافيًا له من أجل القتال داخل الملعب وتحقيق حلم طال انتظاره.

وعن الوضع الحالي داخل المعسكر، أكد تريزيجيه أن تركيز اللاعبين والجهاز الفني منصب بالكامل على مباراة زيمبابوي فقط، مشددًا على أن المنتخب يتعامل مع البطولة بمنطق «مباراة بمباراة»، دون الانشغال بأي حسابات مبكرة، لأن اللقاء الأول غالبًا ما يكون مفتاح المشوار في البطولات القارية.

وأضاف نجم المنتخب المصري أن جميع اللاعبين في حالة جاهزية وتركيز كامل، وأن الهدف واضح منذ البداية، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في ضربة البداية، بما يليق باسم منتخب مصر وتاريخه في البطولة.

وتطرق تريزيجيه للحديث عن مكانة الكرة المصرية، مؤكدًا أن أي حديث يقلل من قيمتها لا يعكس الواقع، مشددًا بقوله: «اللي يتكلم عن الكرة المصرية ميقللش منها»، في إشارة إلى التاريخ الحافل بالإنجازات.

وأوضح أن منتخب مصر يظل الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا، وأن أساطير القارة الإفريقية دائمًا ما خرجوا من الكرة المصرية، مؤكدًا أن البحث عن الإنجازات الكبيرة في تاريخ إفريقيا يقود دائمًا إلى أسماء مصرية تركت بصمة واضحة في سجل البطولة.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في المجموعة الحالية، معتبرًا أن هذا الجيل يملك الجودة والطموح اللازمين لإسعاد الجماهير المصرية واستعادة اللقب الغائب، في ظل العمل الجيد الذي قدمه الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.