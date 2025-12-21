حسام حسن: الفوز بالكان ليس سهلاً لكنه شرف يستحق القتال

يدخل منتخب مصر مواجهة زيمبابوي غدًا بروح عالية، في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وسط تأكيدات من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الجاهزية الكاملة ذهنيًا وبدنيًا لخوض التحدي القاري، في بطولة يدرك الجميع قيمتها الخاصة لدى الجماهير المصرية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، شدد حسام حسن على أن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا ليس أمرًا سهلًا، لكنه شرف كبير يستحق القتال من أجله، مؤكدًا أن منتخب مصر مطالب دائمًا بأن يكون في الريادة، خاصة في كرة القدم، بحكم تاريخه ومكانته القارية.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أنه يملك تجربة خاصة مع البطولة، بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات خلال مسيرته لاعبًا، مشيرًا إلى أنه حرص على نقل هذا الإحساس للاعبين داخل المعسكر.

وقال إن أهمية البطولة يجب أن تصل للاعبين والجماهير، خاصة في ظل امتلاك المنتخب لاعبين كبار، لا يجوز أن تنتهي مسيرتهم الدولية دون التتويج بلقب بحجم كأس الأمم الأفريقية.

وأشار حسام حسن إلى أن منتخب مصر حقق اللقب 7 مرات من قبل، وهو رقم صعب تكراره، لكنه شدد على أن الطموح الحالي يتمثل في التتويج بالبطولة الثامنة لإسعاد الجماهير وكتابة فصل جديد في تاريخ الفراعنة.

وعن اختياراته لقائمة المنتخب، أكد حسام حسن رضاه الكامل عنها، موضحًا أنها جاءت وفقًا للمتاح والمستويات الفنية، معربًا في الوقت ذاته عن تمنياته بتواجد عدد من اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم محمد عبد المنعم، الذي كان يتمنى انضمامه للمعسكر.

وفي إطار خطة البناء للمستقبل، كشف المدير الفني عن إجراء عملية إحلال وتجديد داخل صفوف المنتخب، بوجود 14 لاعبًا يشاركون في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، من بينهم 8 لاعبين من المنتخب الأولمبي، في خطوة تستهدف صناعة جيل جديد قادر على الاستمرار وحمل الراية خلال السنوات المقبلة.

وتحدث حسام حسن عن محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد المنتخب سيظل أيقونة كروية وأحد أفضل اللاعبين في البطولة، مشددًا على أن التتويج بكأس أمم إفريقيا سيكون إضافة كبيرة لمسيرته، وأضاف أن صلاح يحتاج لمساعدة نفسه ومساندة زملائه داخل الملعب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجميع يعمل من أجل دعمه.

وكشف المدير الفني عن وجود تواصل دائم بينه وبين محمد صلاح، خاصة عقب أزمته الأخيرة مع نادي ليفربول، مشيرًا إلى أن الاتصال بينهما مفتوح باستمرار، وأوضح أنه بعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب شعر بإصرار وروح كبيرة لدى اللاعب لتحقيق شيء مميز مع المنتخب خلال البطولة.

وعلى الصعيد الفني، أكد حسام حسن عدم وجود أي أزمة في خط الدفاع أو باقي الخطوط، مشيرًا إلى وجود حالة من التوازن داخل الفريق، وثقة كاملة في جميع اللاعبين، فضلًا عن امتلاك المنتخب المصري أربعة حراس مرمى على أعلى مستوى، وجميعهم جاهزون للمشاركة في أي وقت.

وفيما يخص مواجهة زيمبابوي، أوضح المدير الفني أن المنافس جرى دراسته جيدًا، ويضم عددًا من اللاعبين المحترفين، مؤكدًا احترامه الكامل لقدراته، لكن مع التأكيد على جاهزية منتخب مصر الكاملة لخوض المباراة، وشدد على أن المباراة الأولى دائمًا ما تكون الأصعب، وسيتم التعامل معها كنهائي مبكر لأنها ترسم ملامح الطريق في البطولة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على وجود حالة من الانسجام داخل معسكر المنتخب، معتبرًا أن الأجواء الحالية مثالية لأي مدرب، في ظل التزام اللاعبين ورغبتهم الصادقة في تقديم بطولة تليق باسم منتخب مصر وتاريخه القاري.