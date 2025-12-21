تفاؤل مشروط من غوارديولا بشأن تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أبدى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تفاؤلًا حذرًا بقدرة فريقه على المنافسة بقوة والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026، مؤكدًا أن حظوظ فريقه لا تزال قائمة، لكنها مرهونة بتطور الأداء والالتزام الكامل من اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات غوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، في الجولة السابعة عشرة من المسابقة، وهو الانتصار الذي منح الفريق صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، معززًا طموحاته في سباق اللقب.

وقال مدرب السيتي إن فريقه يمتلك فرصة حقيقية للتتويج بـ«البريميرليج» هذا الموسم، مشددًا في الوقت ذاته على أن الطريق لا يزال طويلًا ويتطلب مستوى أعلى من الثبات والتركيز، مضيفًا: «الروح المعنوية مرتفعة، لكن يجب أن نتحسن ونقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة».

وأشار غوارديولا إلى أن بعض التفاصيل ما زالت بحاجة إلى تصحيح، معتبرًا أن العودة المحتملة لبعض العناصر المؤثرة، وعلى رأسها رودري، قد تمنح الفريق دفعة إضافية في سباق المنافسة، خاصة مع ازدحام جدول المباريات خلال الفترة المقبلة.

وبفوزه الأخير، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة بعد 17 جولة، متقدمًا مؤقتًا إلى صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال.

ويستعد السيتي لخوض اختبارين متتاليين خارج أرضه، حين يواجه نوتنغهام فورست ثم سندرلاند مطلع العام الجديد.