الهلال أولًا والأهلي وصيفًا.. خريطة تمثيل الأندية العربية في أمم أفريقيا 2025

فرضت الأندية العربية حضورها بقوة على خريطة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب، بعدما كشفت الأرقام عن سباق واضح بين كبار القارة في عدد اللاعبين المنضمين إلى المنتخبات المشاركة.

ويتصدر الهلال السوداني القائمة بوجود 11 لاعبًا، غالبيتهم ضمن صفوف منتخب السودان، في انعكاس مباشر لاعتماد الجهاز الفني لـ«صقور الجديان» على عناصر الخبرة القارية التي تنشط بانتظام في دوري أبطال أفريقيا، ويبرز في مقدمتهم المهاجم محمد عبد الرحمن، إلى جانب مجموعة من الركائز الأساسية، فضلًا عن تمثيل إضافي عبر حارس المرمى البوركيني فريد وادراوغو.

ويليه الأهلي المصري في الوصافة بـ 10 لاعبين، مستفيدًا من القوام الأساسي لمنتخب مصر الذي يضم ثمانية عناصر من القلعة الحمراء، إلى جانب تواجد محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس، وأليو ديانغ مع منتخب مالي، ليؤكد الأهلي مكانته كأحد أكبر روافد المنتخبات الأفريقية بالعناصر الجاهزة للمنافسات الكبرى.

أما الترجي التونسي، فيحتل موقعًا متقدمًا بوجود خمسة لاعبين مع منتخب تونس، إلى جانب مدافعه محمد أمين توغاي مع منتخب الجزائر، وكذلك الجنوب أفريقي إلياس موكوانا، ليواصل فريق باب سويقة حضوره الثابت في المحافل القارية.

وتعكس هذه الأرقام حجم الترابط بين قوة الأندية عربيًا وقاريًا، وقدرتها على دعم منتخباتها بعناصر مؤثرة، في بطولة تشهد مشاركة ستة منتخبات عربية، تتقدمها المغرب المستضيفة، إلى جانب مصر وتونس والسودان والجزائر وجزر القمر.