أرقام تضعه بجوار رونالدو.. عام ذهبي لمبابي مع ريال مدريد

فرض كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، نفسه عنوانًا بارزًا لعام 2025 داخل أسوار «الميرنغي»، بعدما واصل كتابة الأرقام القياسية بقميص النادي الملكي، ليضع اسمه جنبًا إلى جنب مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، في موسم يصنف كأحد أكثر الأعوام الذهبية تهديفيًا في تاريخ الريال.

وجاء ذلك عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية بنتيجة 2-0، في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، حيث سجل مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وبهدفه أمام إشبيلية، رفع مبابي رصيده إلى 59 هدفًا خلال عام 2025 في جميع المسابقات بقميص ريال مدريد، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو، الذي حقق الرقم ذاته في عام 2013، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في عام ميلادي واحد بتاريخ النادي.

وواصل النجم الفرنسي تصدره لقائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما وصل إلى 18 هدفًا في «الليغا»، ليؤكد دوره المحوري في سباق الصدارة المشتعل.

وكان جود بيلينغهام قد افتتح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 38، قبل أن يحسم مبابي المواجهة بالهدف الثاني في الدقيقة 86، ليخرج الفريق الملكي بفوز ثمين حافظ به على حظوظه في المنافسة.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة المتصدر، ليبقى صراع القمة مفتوحًا خلال الجولات المقبلة.