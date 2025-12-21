رقم أسطوري واحتفال أيقوني.. ماذا أراد مبابي أن يقول لرونالدو؟

جاء احتفال كيليان مبابي بهدفه في مرمى إشبيلية، في مباراة حسمت بثنائية نظيفة لصالح ريال مدريد، محملًا بالدلالات، بعدما اختار النجم الفرنسي تقليد احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في لحظة تزامنت مع معادلته رقمه القياسي التاريخي بقميص الميرنغي، بتسجيله 59 هدفًا في عام ميلادي واحد، وهو الرقم الذي حققه «صاروخ ماديرا» في عام 2013.

وسجل مبابي هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 86، ليؤكد تفوقه في صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، ويمنح ريال مدريد فوزًا ثمينًا واصل به مطاردة برشلونة على صدارة «الليغا»، إلا أن المشهد الأبرز لم يكن الهدف ذاته، بل طريقة الاحتفال التي أعادت إلى الأذهان سنوات كريستيانو رونالدو الذهبية في ملعب «سانتياغو برنابيو».

وبحسب ما صرح به مبابي عقب اللقاء، فإن الاحتفال كان «إهداءً للأفضل في تاريخ ريال مدريد»، في إشارة مباشرة إلى كريستيانو رونالدو، الذي وصفه بالمثل الأعلى، مؤكدًا أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والدعم المتبادل، وأنه أراد بهذه اللقطة توجيه تحية خاصة لأسطورة صنعت فصلًا كبيرًا من تاريخ النادي الملكي.

وكشفت أرقام الموسم عن حجم التأثير الذي فرضه مبابي في عامه الأول مع ريال مدريد، بعدما ساهم بـ59 هدفًا من أصل 140 سجلها الفريق في مختلف البطولات خلال عام 2025، بنسبة تتجاوز 40% من الحصيلة الهجومية، متقدمًا بفارق واضح عن أقرب ملاحقيه فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

وفي المقابل، وبينما كان رونالدو في 2013 محاطًا بمجموعة من النجوم الذين قدموا أرقامًا مزدوجة خلفه، يظهر مبابي في 2025 كحالة هجومية شبه منفردة، يتحمل العبء الأكبر في الثلث الأخير من الملعب، ويعيد تعريف مفهوم «النجم الأول» داخل المنظومة الهجومية للفريق.