الكاميروني ميلا أكبر الهدافين سناً في تاريخ كأس العالم



يتصدر الكاميروني روجيه ميلا، ترتيب أكبر اللاعبين سناً الذين سجلوا أهدافاً في تاريخ بطولات كأس العالم، وكان ذلك في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994، وعمره وقتها 42 سنة و39 يوماً، ويليه البرتغاليان بيبي وكريستيانو رونالدو في مونديال قطر 2022، والأول كان بعمر 39 سنة و283 يوماً، والثاني بعمر 37 سنة و292 يوماً.

ثم السويدي غونار غرين في مونديال السويد 1958 بعمر 37 سنة و236 يوماً، والمكسيكي كواوتيموك بلانكو في مونديال جنوب أفريقيا 2010 بعمر 37 سنة و151 يوماً، والبنمي فيليبي بالوي في مونديال روسيا 2018 بعمر 37 سنة و120 يوماً، والأوروغواني أوبدوليو فاريلا في مونديال سويسرا 1954 بعمر 36 سنة و279 يوماً، والأرجنتيني مارتن باليرمو في مونديال جنوب أفريقيا 2010 بعمر 36 سنة و227 يوماً، والسويسري جورج بريغي في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994 بعمر 36 سنة و152 يوماً.



وتضم القائمة الفرنسي أوليفييه جيرو في مونديال قطر 2022 بعمر 36 سنة و71 يوماً، والإنجليزي توم فيني في مونديال السويد 1958 بعمر 36 سنة و64 يوماً، والألماني ميروسلاف كلوزه في مونديال البرازيل 2014 بعمر 36 سنة و29 يوماً، والإيرلندي جون ألدريج في مونديال الولايات المتحدة 1994 بعمر 35 سنة و279 يوماً، والسويدي نيلس ليدهولم في مونديال السويد 1958 بعمر 35 سنة و264 يوماً.



ويتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز 15 في القائمة وذلك في مونديال قطر 2022 بعمر 35 سنة و177 يوماً، والهولندي جيوفاني فان برونكهورست في مونديال جنوب أفريقيا 2010 بعمر 35 سنة و151 يوماً، والمكسيكي رافا ماركيز في مونديال البرازيل 2014 بعمر 35 سنة و130 يوماً، والمكسيكي ريكاردو بيلاييز في مونديال فرنسا 1998 بعمر 35 سنة و103 أيام، والإيراني يحيى غولمحمدي في مونديال ألمانيا 2006 بعمر 35 سنة و84 يوماً، وأخيراً اليوغسلافي سافيت سوسيتش في مونديال إيطاليا 1990 بعمر 35 سنة و67 يوماً.