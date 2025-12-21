نجوم لن يظهروا في المغرب.. قائمة الغائبين عن «كان 2025»

تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تنطلق اليوم الأحد في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل، غيابات بارزة لعدد من نجوم القارة السمراء، كان من شأن حضورهم إضافة زخم فني كبير لنسخة تقام وسط ترقب جماهيري واسع، لكنها تفتتح من دون أسماء اعتاد الجمهور رؤيتها في المواعيد القارية الكبرى.

وتعود هذه الغيابات إلى أسباب متباينة، تتصدرها الإصابات، إلى جانب إخفاق بعض المنتخبات في بلوغ النهائيات، ما أبعد نجومًا مؤثرين عن المشهد الإفريقي رغم جاهزيتهم الفنية والمستويات المميزة التي قدموها مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة أبرز الغائبين عن كأس أمم إفريقيا 2025 أسماء ثقيلة في مختلف المراكز، يتقدمها في حراسة المرمى أندريا أونانا، حارس منتخب الكاميرون، وعلى مستوى الخط الخلفي، تبرز غيابات مؤثرة بغياب فرانك أنجويسا مع الكاميرون، ومحمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، إلى جانب توماس بارتي نجم منتخب غانا، وهي أسماء تمثل ثقلًا دفاعيًا واضحًا لمنتخباتها.

وفي خط الوسط، تفتقد البطولة عددًا من أبرز صناع اللعب، أبرزهم الغاني محمد قدوس، والتونسي يوسف المساكني، والجزائري حسام عوار، إضافة إلى المغربي حكيم زياش، والغامبي أنطوان سيمنيو، أما الخط الأمامي، فيشهد غياب المهاجم الكونغولي يوان ويسا، إلى جانب فينسنت أبو بكر، أحد أبرز هدافي الكاميرون في السنوات الأخيرة، ليكتمل مشهد الغيابات الثقيلة التي تفرض نفسها على نسخة «كان 2025».

وتعود أسباب الغياب في المقام الأول إلى الإصابات، حيث لم يتعاف محمد عبد المنعم من إصابة الرباط الصليبي، فيما تعرض حسام عوار لإصابة قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، إلى جانب استمرار معاناة يوان ويسا من إصابة في الركبة، ما أبعدهم عن الحسابات الفنية لمنتخباتهم.

في المقابل، يغيب الثلاثي محمد قدوس وأنطوان سيمنيو وتوماس بارتي بسبب عدم تأهل منتخب غانا إلى النهائيات، ليحرموا من الظهور القاري رغم مكانتهم البارزة في الدوريات الأوروبية الكبرى.