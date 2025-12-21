جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع، في نسخة استثنائية تقام للمرة الأولى خلال موسم الأعياد، وتجمع نخبة منتخبات القارة في جدول مزدحم بالمواجهات القوية، يمتد قرابة شهر كامل من المنافسة حتى ليلة التتويج.

وتنطلق النسخة 35 من البطولة اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، وتستضيفها عدة مدن مغربية، أبرزها الرباط والدار البيضاء ومراكش، وطنجة، وأغادير، وفاس.

وتلعب اليوم المباراة الافتتاحية حيث يلتقي منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، مع منتخب جزر القمر، إيذانًا ببدء منافسات دور المجموعات، الذي يستمر حتى 31 ديسمبر 2025، ويشهد إقامة ثلاث جولات كاملة لكل مجموعة.

وتقام مباريات هذا الدور على ستة ملاعب رئيسية في مختلف المدن المغربية، هي ملعب الأمير مولاي عبد الله، وملعب محمد الخامس، وملعب ابن بطوطة، وملعب أدرار، والملعب الكبير لمراكش، إلى جانب ملعب فاس، ضمن جدول يومي مكثف.

ومع مطلع شهر يناير، تدخل البطولة مرحلة الحسم، حيث تقام مباريات دور الـ 16 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير 2026، بمشاركة متصدري ووصيفي المجموعات، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وتتواصل منافسات البطولة مع دخول الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات ربع النهائي يومي 9 و10 يناير، تليها مواجهات نصف النهائي 14 يناير، على أن تختتم هذه المرحلة بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 يناير.

ويُسدل الستار على البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 18 يناير 2026 على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في ليلة منتظرة لتتويج بطل إفريقيا الجديد، وسط حضور جماهيري مرتقب وأجواء تنظيمية استثنائية.