مبابي يكتب اسمه بجوار هنري ويبدأ مطاردة عرش بنزيما

واصل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ترسيخ مكانته بين كبار الهدافين في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما عادل الرقم التهديفي لأسطورة أرسنال وبرشلونة السابق تييري هنري، ليضع نفسه مباشرة في مطاردة كريم بنزيما، صاحب الصدارة التاريخية.

وجاء إنجاز مبابي عقب تسجيله في شباك إشبيلية ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 411 هدفًا في مسيرته الاحترافية، وهو الرقم نفسه الذي أنهى به تييري هنري مسيرته الطويلة، مع فارق كبير في عدد المباريات.

وخاض مبابي 545 مباراة فقط للوصول إلى هذا الرقم، مقابل 917 مباراة لتييري هنري، في مقارنة رقمية تكشف حجم التفوق في الكفاءة التهديفية، وتسارع الوتيرة التي يسير بها نجم ريال مدريد.

وبمعادلة رقم هنري، يتبقى أمام مبابي تحدٍ وحيد لاعتلاء قمة الهدافين الفرنسيين عبر التاريخ، يتمثل في تجاوز رقم كريم بنزيما، الذي يتصدر القائمة بـ 509 أهداف سجلها مع الأندية والمنتخب الفرنسي.

ورغم الفارق العددي الكبير، فإن الاستمرارية التهديفية التي يقدمها مبابي، إلى جانب عمره الصغير مقارنة ببنزيما عند بلوغه ذروة مسيرته، تجعلان ملاحقة الصدارة هدفًا واقعيًا على المدى المتوسط، في مسيرة تبدو مرشحة لمزيد من الأرقام القياسية.