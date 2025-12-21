تشابي ألونسو يدافع عن فينيسيوس بعد صافرات البرنابيو

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، دعمه الكامل للبرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير ملعب سانتياغو برنابيو ضده خلال مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، مشددًا على أن اللاعب يظل عنصرًا مهمًا في مشروع الفريق رغم الانتقادات.

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على إشبيلية بهدفين دون رد، في الجولة الـ 18 من الليغا، ليواصل مطاردة برشلونة في صراع الصدارة، إلا أن أجواء المباراة شهدت حالة من الجدل بعد اعتراض الجماهير على أداء فينيسيوس، خاصة عند خروجه من الملعب.

وعلق ألونسو على الواقعة في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قائلًا: «الجماهير لها الحق في التعبير عن رأيها، ولم أتحدث مع فينيسيوس بشأن ما حدث»، مضيفًا أن الفريق يمر بمرحلة تتطلب التركيز على النتائج قبل أي شيء آخر.

وأوضح مدرب ريال مدريد أن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب، لكنه شدد على أن الفريق قادر على التحسن مع مرور الوقت، خاصة في ظل الغيابات والإصابات التي أثرت على الاستقرار الفني خلال الفترة الماضية.

وأضاف ألونسو: «لسنا في أفضل حالاتنا، لكننا نعمل على تصحيح الأخطاء، والأهم في هذه المرحلة هو تحقيق الانتصارات وعدم فقدان النقاط»، مؤكدًا ثقته في جميع لاعبيه، وفي مقدمتهم فينيسيوس.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ريال مدريد أنهى عام 2025 بانتصار مهم، معربًا عن تفاؤله بقدرة الفريق على استعادة مستواه الحقيقي مع بداية عام 2026، في ظل العمل المستمر والتحسن التدريجي على المستوى الجماعي.