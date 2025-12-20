«كاف» يقرر إقامة أمم إفريقيا كل أربع سنوات بعد نسخة 2028

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي السبت أن كأس الأمم الأفريقية ستقام كل أربع سنوات بعد النسخة المقررة في 2028، في تغيير كبير لما هو حالياً حيث تقام البطولة كل عامين.

وكشف موتسيبي عن هذا التغيير ضمن إعادة هيكلة شاملة لكرة القدم في القارة، قائلاً: «لضمان أن يكون تقويم كرة القدم العالمي أكثر انسجاماً».

وكان تنظيم البطولة كل عامين يشكل مصدراً أساسياً للإيرادات بالنسبة للاتحادات الوطنية الأفريقية، لكن موتسيبي أوضح أن إطلاق بطولة سنوية جديدة تحت اسم «دوري الأمم الأفريقية» على غرار دوري الأمم الأوروبية، سيساعد في تعزيز الموارد المالية بدلاً من ذلك.

وقال موتسيبي للصحافيين في الرباط، عشية المباراة الافتتاحية لنسخة المغرب «تركيزنا الآن على هذه النسخة من كأس الأمم، لكن في 2027 سنذهب إلى تنزانيا وكينيا وأوغندا، والنسخة التالية ستكون في 2028».

وأضاف «ثم بعد كأس العالم للأندية في 2029 سنطلق أول نسخة من دوري الأمم الأفريقية... مع مزيد من الجوائز المالية، ومزيد من الموارد، ومزيد من المنافسة. وكجزء من إعادة التنظيم (الروزنامة)، ستقام كأس الأمم الأفريقية مرة كل أربع سنوات».

وتقام البطولة القارية كل عامين منذ النسخة الأولى عام 1957، لكنها واجهت خلال السنوات الـ15 الأخيرة صعوبة في إيجاد مكان مناسب ضمن الروزنامة العالمية المزدحمة.

وستكون نسخة المغرب الثامنة في غضون 15 عاماً، منذ نسخة 2012 التي أقيمت في غينيا الاستوائية والغابون.