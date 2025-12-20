9 مباريات خالدة صنعت تاريخ كأس الأمم الأفريقية





جسدت كأس أمم أفريقيا منذ انطلاقتها عام 1957، مسرحاً مفتوحاً للإثارة والفرجة وكرة القدم الهجومية الجريئة، وعلى امتداد تاريخها، قدمت البطولة مباريات تحولت فيها الأهداف إلى لحظات خالدة في ذاكرة الكرة الأفريقية، وكشفت المواجهات الغزيرة تهديفياً عن روح المنافسة في القارة، حيث اختلطت المهارة بالعفوية، وفرضت الجرأة نفسها على حساب الحسابات التكتيكية ومن جيل إلى آخر، ظلت هذه المباريات عنواناً للمتعة غير المتوقعة.



وخلدت هذه اللقاءات أسماء لاعبين ومنتخبات دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما قدموا عروضاً هجومية تحولت إلى مراجع في سردية البطولة، وصنعت الأهداف جوهر كأس أمم أفريقيا، وارتبطت أسماء أسطورية مثل صامويل إيتو، لوران بوكو، ورشيدي يكيني بأكثر مباريات البطولة إثارة، وتصدرت مصر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة، وتلتها كوت ديفوار، ثم نيجيريا، الكاميرون وغانا، لتبقى الأهداف العنوان الأبرز لذاكرة البطولة.



وفي المباراة الأولى بين مصر ونيجيريا عام 1963، تم تسجيل 9 أهداف، لتكون واحدة من أكثر مباريات البطولة الأفريقية جنوناً، بعد لقاء مفتوح على كل الاحتمالات، وفرض خلاله المنتخب المصري أسلوبه الهجومي بسلاسة وفعالية أربكت الدفاع النيجيري، وجسدت روح البدايات الأولى لكأس أمم أفريقيا، حيث كانت الجرأة الهجومية العنوان الأبرز، لتبقى هذه المواجهة الأعلى تهديفاً في تاريخ البطولة.



وقدم منتخب كوت ديفوار في نسخة 1970 عرضاً هجومياً كاسحاً، عندما اكتسح إثيوبيا بنتيجة 6-1، وتحول لوران بوكو إلى نجم الأمسية بلا منازع، بتسجيله 5 أهداف، ورسخ هذا الأداء مكانة بوكو كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم الأفريقية، وبقيت تلك المباراة رمزاً للتألق الفردي المطلق في البطولة، وشهد نهائي نسخة 1972 مواجهة مشتعلة بين الكونغو ومالي، وانتهت بانتصار الكونغو بنتيجة 3-2 في مباراة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، وأكد هذا النهائي أن التوازن بين الانضباط التكتيكي والنجاعة الهجومية كان مفتاح التتويج في أكبر المواعيد القارية.



وقدمت الكاميرون عرضاً هجومياً قوياً في مباراة تحديد المركز الثالث أمام زائير عام 1972، وحسمت اللقاء 5-2، رغم خيبة الإقصاء من نصف النهائي، وأعلنت هذه المواجهة عن بداية صعود «الأسود غير المروضة» كقوة قارية لا يمكن تجاهلها في السنوات اللاحقة، وأشعل المنتخب الجزائري أجواء نسخة 1990 بفوز كاسح على نيجيريا 5-1، في مباراة قادها رابح ماجر بشخصية قيادية وتألق هجومي لافت، وجسدت هذه المواجهة الهيمنة الجزائرية خلال تلك الفترة، وبقيت واحدة من أبرز محطات التتويج باللقب القاري.



وشهدت نسخة 2004 واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، عندما قلبت الكاميرون تأخرها إلى فوز 5-3 أمام زيمبابوي في لقاء مفتوح الإيقاع، وأكدت هذه المباراة قدرة كأس أمم أفريقيا على تقديم كرة جميلة، حيث لم تحسم النتائج إلا مع صافرة النهاية، وفرضت مصر سيطرتها في افتتاح نسخة 2008 بفوز قوي على الكاميرون 4-2، رغم تألق صامويل إيتو بثنائية، ومهدت هذه المواجهة طريق الفراعنة نحو لقب قاري جديد، وجسدت واحدة من أكثر الفترات هيمنة في تاريخ الكرة الأفريقية، وقدمت أنغولا ومالي واحدة من أكثر مباريات البطولة جنوناً في نسخة 2010، بعدما انتهت المواجهة بتعادل 4-4 عقب عودة درامية في الدقائق الأخيرة، ورسخت هذه المباراة صورة كأس أمم أفريقيا مسابقة لا تخضع لأي منطق مسبق.