الدوري الإماراتي ضمن أفضل مسابقات تطوير اللاعبين المحليين الشباب



يصنف دوري أدنوك للمحترفين، في المركز 50 في قائمة أفضل دوريات تطوير اللاعبين المحليين الشباب ضمن دوريات العالم، وفقاً لنسبة دقائق اللعب التي يقضيها لاعبو كرة القدم تحت 21 عاماً والمؤهلون لتمثيل المنتخب الوطني لبلد الدوري خلال عام 2025، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 19 نوفمبر 2026.



ووصلت نسبة مشاركة لاعبي تحت 21 سنة في دوري أدنوك للمحترفين 0.3 % من دقائق المباريات، وبإجمالي 1089 دقيقة، وبمتوسط 0.6 لاعب في كل ناد، وبعدد 10 لاعبين، وبتراكم خبرات 240 دقيقة تم حسابها عن طريق ترجيح إجمالي عدد الدقائق بمتوسط المستوى الرياضي للمباريات التي تم لعبها.



وكشف مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية والرياضية خلال تلك الدراسة، عن تصدر الدوري الأسترالي لهذه القائمة بنسبة 17.7 % من دقائق المباريات، ويليه في المركزين الثاني والثالث، الدوري الصربي 15.8 %، والدوري الدنماركي 11.7 %، في قائمة الدوريات التي لعب فيها لاعبو كرة القدم المؤهلون تحت 21 عاماً أكبر نسبة من الدقائق في عام 2025.

أما بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فتتراوح الأرقام من 7.8 % للدوري الفرنسي للدرجة الأولى، والذي حل في المركز 17، إلى 1.9 % للدوري الإيطالي الدرجة الأولى ثاني أدنى رقم، مع انخفاض ملحوظ في معدل الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل إلى 2.4 %.



وبالنسبة لعدد اللاعبين المؤهلين للعب تحت 21 عاماً في الدول الخمسين التي شملها التحليل، والذين شاركوا في إحدى هذه البطولات عام 2025، تتصدر الأرجنتين 213 لاعباً مؤهلاً تحت 21 عاماً، بإجمالي 112.455 دقيقة وخبرة تراكمية تبلغ 74.236 دقيقة قائمة دول القائمة، متقدمة على كولومبيا 185 لاعباً، وبإجمالي 88.706 دقيقة و50.047 دقيقة، والبرازيل 173 لاعباً، وبإجمالي 73.325 دقيقة و44.558 دقيقة، وتحتل فرنسا المركز الرابع من حيث عدد اللاعبين والدقائق، والثالث من حيث الخبرة التراكمية.