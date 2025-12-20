تضاعف أرباح وكلاء اللاعبين 3.5 مرات خلال 10 سنوات



تضاعفت أرباح وكلاء اللاعبين 3.5 مرات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 387 مليون دولار في 2016 إلى 1.37 مليار دولار في 2025.



وسجل دور وكلاء الأندية في سوق الانتقالات الدولية لكرة القدم مستوى غير مسبوق خلال العام الحالي، مع مشاركتهم في أكثر من ثلاثة آلاف صفقة، وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأظهرت الأرقام أن وكلاء الأندية شاركوا في 3.010 انتقالات دولية، بزيادة قدرها 38.1% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى رقم يسجل حتى الآن.



واستحوذت كرة القدم الأوروبية على الحصة الكبرى من رسوم الوكلاء بـ1217 مليون دولار، ثم قارة أفريقيا في المركز الثاني بـ 141.7 مليون دولار، وحلت قارة آسيا ثالثاً بـ93.3 مليون دولار.

وعلى صعيد الأندية، تصدرت الأندية الإنجليزية القائمة بدفعها أكثر من 375.5 مليون دولار لوكلاء اللاعبين فقط، تلتها الأندية الألمانية في المرتبة الثانية، حيث تكبدت 165 مليون دولار. وجاءت إيطاليا ثالثة بإجمالي وصل إلى قرابة 146 مليون دولار، ثم إسبانيا رابعة بإنفاق بلغ نحو 140 مليون دولار. وجاءت البرتغال في المركز الخامس بإنفاق يقدر بنحو 90 مليون دولار.

وجاءت السعودية في المركز السادس عالمياً بإنفاق بلغ 74.2 مليون دولار على وكلاء الأندية المتعاقدة، لتكون أقرب سوق غير أوروبية إلى دائرة الصدارة، ومتقدمة على بقية الاتحادات العالمية، في مؤشر يعكس موقعها الجديد داخل خريطة اقتصاد الانتقالات الدولية.



وكشف التقرير المفصل لـ «فيفا» أن رسوم إجمالي الوكلاء في صفقات انتقالات اللاعبين بلغ 387 مليون دولار في 2016، و447.5 مليون دولار في 2017، و548 مليون دولار في 2018، و654.7 مليون دولار في 2019، و497.5 مليون دولار في 2020، و501 مليون دولار في 2021، 623 مليون دولار في 2022، وقفزت إلى مستوى قياسي يقدر 889.4 مليون دولار في عام 2023، وبلغت 710 ملايين دولار العام الماضي، قبل أن تصل إلى الرقم القياسي الجديد 1.37 مليار دولار في 2025.