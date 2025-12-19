6 محترفين يرفعون سقف طموحات المنتخب السوداني في بطولة كان بالمغرب



تترقب جماهير الكرة السودانية ظهور منتخب بلادها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بأمل كبير في تحقيق نتائج جيدة، إذ ارتفع سقف طموحات الشارع الرياضي السوداني، بعد أن ضمت القائمة التي أعلنها المدرب الغاني كواسي أبياه 6 محترفين بالدوريات العربية والأوروبية، وهم عمار طيفور لاعب الصفاقسي التونسي، وأبوعاقلة عبد الله نادي الأهلي بنغازي، وشادن عز الدين، الذي يلعب فريق نادي دين بوش الهولندي، وأبو بكر عيسى المحترف بفريق غريمسبي تاون، وعامر يونس من فريق نادي فيكتوريا الأسترالي، ومحمد عيسى مهاجم نادي ميلتون كينز دونز، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.



وغادرت بعثة صقور الجديان معسكر الدوحة إلى الدار البيضاء، في انتظار انطلاق البطولة الأفريقية الكبرى، حيث يلعب المنتخب ضمن مجموعة تضم إلى جانبه الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية، ويستهل أولى مبارياته بمواجهة الجزائر 24 ديسمبر، قبل أن يواجه غينيا الاستوائية 28 ديسمبر، ويختتم مبارياته بالمجموعة بلقاء بوركينا فاسو في 31 من الشهر نفسه.



وكان منتخب صقور الجديان، تأهل إلى نسخة المغرب 2025، بعد تعادله مع أنغولا في الجولة الأخيرة من التصفيات، ويحدو الجماهير أمل كبير في أن يتمكن المدرب الغاني كواسي أبياه، الذي أعلن عن قائمة تضم 27 لاعباً، في قيادة المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية، تمسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها في بطولة كأس العرب الأخيرة بالدوحة، وأن يسهم اللاعبون المحترفون وأصحاب الخبرات في تقديم أداء مشرف، يتجاوز التوقعات، خصوصاً أن مجموعة المنتخب متوازنة، ما يمنح الفريق فرصة واقعية للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.



وبعد إقصائه من الدور الأول ببطولة كأس العرب 2025 بقطر، أقام المنتخب السوداني معسكراً تحضيرياً بالدوحة، وأجرى عدداً من التدريبات التي عمد خلالها المدرب كواسي لتجهيز اللاعبين بدنياً وذهنياً، وحرص على تصحيح الأخطاء والسلبيات التي ظهرت على أداء المنتخب خلال مباريات كأس العرب.



واعتبر المدرب أبياه أن البطولة كانت بمثابة إعداد مثالي للفريق، وخرج منها بمكاسب عدة، تمثلت في الاحتكاك القوي مع منتخبات قوية، والاعتياد على ضغط المباريات، إذ أدى المنتخب 3 مباريات خلال 9 أيام، بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، وأوضح أن البطولة كشفت مشاكل عدة، ينبغي معالجتها قبل الدخول في أجواء البطولة القارية الكبيرة بالمغرب.