لاعب الأردن يعتذر للسكتيوي: الموقف لم يكن مقصوداً أبداً



اعتذر سليم عبيد، لاعب المنتخب الأردني، لطارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب، بعد أن رفض مصافحته أثناء مراسم تتويج «أسود الأطلس» بكأس العرب، مؤكداً أن الموقف لم يكن مقصوداً.



وأظهرت لقطات تلفزيونية مثيرة للجدل عقب مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025 والتي انتهت بفوز أسود الأطلس 3-2 بعد الأشواط الإضافية، حيث وقف لاعبو المغرب يتقدمهم مدربهم السكتيوي في ممر شرفي لتحية لاعبي «النشامى» قبل الصعود على منصة التتويج لكن لاعبو الأردن رفضوا مصافحة السكتيوي وهو ما أظهرته اللقطة في البداية، وبالتحديد الثنائي حسام أبو الدهب و سليم عبيد.



وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف لاعبي الأردن، ووصفه البعض بغير الأخلاقي وافتقاد ثقافة الروح الرياضية، وهو ما دفع عبيد لنشر تدوينة عبر خاصية «الستوري» في حسابه على «إنستغرام» جاء فيه: «للتوضيح فقط، الموقف الذي حصل مع مدرب المنتخب المغربي طارق كان غير مقصود أبدا، ولا يمثل أخلاقنا كأردنيين».



وتابع: «نقدم الاعتذار للكابتن (السكتيوي)، وله كل الحب والاحترام والتقدير، وألف مبروك الفوز للمنتخب المغربي الشقيق».