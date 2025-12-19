الجزائر تستبعد عوار وتستدعي عبدلي لأمم أفريقيا



أعلن اتحاد الكرة الجزائري، عن تعرض لاعب خط وسط المنتخب الأول حسام عوار، لآلام عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية مساء أمس الخميس، والتي أكدت تعرضه لإصابة.



وأوضح الاتحاد أنه بناء على ذلك تقرر، إعفاء اللاعب من المعسكر التحضيري الحالي للمنتخب الجزائري، وغيابه عن المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.



وأكد الاتحاد كذلك أن مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، قرر استدعاء اللاعب حيماد عبدلي لتعويض عوار ضمن قائمة الفريق استعداداً للاستحقاق القاري المقبل.



ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الجزائري مشواره ضمن المجموعة الخامسة الأربعاء المقبل، بمواجهة منتخب السودان، ثم يواجه منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية يومي 28 و31 ديسمبر الجاري، ويتأهل من دور المجموعات إلى الدور ثمن النهائي، صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان المنتخب الجزائري قد خرج من الدور الأول في آخر مشاركاته في كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2024.