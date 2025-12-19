كأس العرب 2025 تحطم الأرقام القياسية



حطمت كأس العرب 2025، الأرقام القياسية للنسخ السابقة، بعدما توج المنتخب المغربي بطلاً بالفوز على المنتخب الأردني 3-2، في الوقت الإضافي للمباراة النهائية للبطولة في العاصمة القطرية الدوحة أمس، في حين تقاسم منتخبا الإمارات والسعودية المركز الثالث، بعدما انتهى الشوط الأول بينهما بالتعادل السلبي، وتم إلغاء المباراة بسبب ظروف الطقس السيئة.



وتؤكد الأرقام الإحصائية للمنتخبين الأردني والمغربي استحقاقهما التأهل إلى نهائي البطولة، إذ حقق «النشامى» الانتصار في المباريات الخمس السابقة، قبل أن يخسر النهائي، في حين فاز «أسود الأطلس» في 5 مباريات، وتعادل في واحدة، وسجل المنتخب الأردني 12 هدفاً، واستقبل 5 أهداف، وتلقى مرمى المنتخب المغربي 3 أهداف، وسجل 11 هدفاً.



كما حطمت البطولة الأرقام القياسية على مستوى الحضور الجماهيري، بعدما واصلت الجماهير زخم الحضور في الوصول في ختام الدور نصف النهائي إلى مليون و119 ألفاً و315 مشجعاً، وفي المباراة النهائية بين المغرب والأردن، وصل الحضور إلى 84 ألفاً و500 مشجع، في حين شهدت مباراتا الدور نصف النهائي حضور 96 ألفاً و723 مشجعاً، موزعين بين 62 ألفاً و825 مشجعاً في مباراة الأردن والسعودية، و33 ألفاً و898 مشجعاً في مباراة المغرب والإمارات.



وسجل دور المجموعات رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري بـ812 ألفاً و318 مشجعاً خلال المباريات الـ24 التي لُعبت خلاله، بفارق كبير عن الرقم القياسي المسجل في كل مباريات النسخة السابقة التي جرت في الدوحة عام 2021 والبالغ 571 ألفاً و605 مشجعين، والذي تم تحطيمه مبكراً وتحديداً منذ المباراة الـ18 من النسخة الحالية عندما وصل العدد الإجمالي للحضور إلى 598 ألفاً و290 مشجعاً.



وعلى مستوى الأرقام الإحصائية الإجمالية في نسخة كأس العرب 2025، خاضت المنتخبات 31 بعد إلغاء مباراة الإمارات والسعودية، وسُجل خلالها 23 انتصاراً، و8 تعادلات، ومنها 3 تعادلات سلبية، و5 تعادلات إيجابية، وتم تسجيل 77 هدفاً بنسبة تهديفية جيدة بلغت 2.5 هدف في المباراة الواحدة، وتم احتساب 13 ركلة جزاء سُجل منها 10 ركلات، وأُهدر 3، ونال الأردني علي علوان جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف.