نجوم النهائي يتصدرون.. التشكيل المثالي لكأس العرب 2025

فرض نجوم المباراة النهائية بين الأردن والمغرب حضورهم بقوة على التشكيل المثالي لكأس العرب 2025، بعدما اختتمت البطولة بتتويج «أسود الأطلس» باللقب على ملعب لوسيل، في نسخة شهدت مستويات فنية مرتفعة ومنافسة محتدمة حتى اللحظات الأخيرة.

وبحسب موقع «365» جاء التشكيل المثالي لكأس العرب 2025 على النحو التالي:

في حراسة المرمى، يزيد أبو ليلى حارس منتخب الأردن، الذي قدم مستويات ثابتة وأسهم في وصول «النشامى» إلى النهائي، وفي خط الدفاع، تواجد محمد بولاكسوت من المغرب، ومحمد الأمين توجاي من الجزائر، ومهند أبو طه من الأردن.

أما خط الوسط، فضم كريم البركاوي ومحمد ربيع حريمات من المغرب، إلى جانب عادل بولبينة من الجزائر، ومحمد كنو من السعودية، وسالم الدوسري من السعودية.

وفي خط الهجوم، اختير عمر خربين من سوريا، وعلي علوان مهاجم منتخب الأردن.