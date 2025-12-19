عبد الرزاق حمد الله يعلن اعتزاله الدولي بعد التتويج بكأس العرب

أسدل عبد الرزاق حمد الله، مهاجم المنتخب المغربي، الستار على مسيرته الدولية، معلنًا اعتزاله اللعب بقميص «أسود الأطلس»، عقب التتويج بلقب كأس العرب 2025، في ختام مثالي لمسيرة دولية اختار أن ينهيها من منصة التتويج.

وجاء إعلان حمد الله بعد الفوز المثير الذي حققه منتخب المغرب على نظيره الأردني بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل في قطر، حيث كان حمدالله بطل الليلة بتسجيله هدفي التعادل والحسم في الدقيقتين 87 والعاشرة من الشوط الإضافي الأول، ليقود بلاده إلى اللقب العربي الثاني في تاريخ البطولة.

وقال حمد الله، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «هذه آخر مباراة لي مع المنتخب المغربي، وأنا سعيد بأن أختتم مشواري الدولي بلقب طال انتظاره»، مؤكدًا أن لحظة التتويج بكأس العرب كانت الأنسب لاتخاذ قرار الاعتزال.

وخاض عبد الرزاق حمد الله 28 مباراة دولية بقميص منتخب المغرب، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليختتم رحلته الدولية بالبطولة الوحيدة التي توج بها مع «أسود الأطلس»، بعدما ظل اسمه حاضرًا في مشهد المنتخب على مدار سنوات شهدت الكثير من الجدل والغياب والعودة.