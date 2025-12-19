«فيفا» يعلن موعد ومكان بطولة كأس العرب 2029

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا موعد ومكان إقامة بطولة كأس العرب 2029، ليضع حدًا للتساؤلات التي صاحبت ختام نسخة 2025، ويؤكد استمرار المسابقة في جدول البطولات القارية والدولية خلال السنوات المقبلة.

وحدد «فيفا» دولة قطر لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العرب، ضمن الاتفاق المسبق الذي يمنحها حق تنظيم بطولات أعوام 2025 و2029 و2033، مستفيدًا من البنية التحتية المتكاملة التي تمتلكها، وعلى رأسها الملاعب المونديالية التي احتضنت كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العرب 2029 خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام نفسه، على أن يسدل الستار على البطولة يوم 18 ديسمبر، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر، في تقليد بات ثابتًا منذ اعتماد البطولة رسميًا تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح التنظيمي والجماهيري الكبير الذي شهدته نسخة 2025، والتي استضافتها قطر، وقدمت مستويات فنية مرتفعة ومباريات حافلة بالإثارة، وتوج في ختامها منتخب المغرب باللقب بعد نهائي مثير أمام الأردن على ملعب لوسيل.

ويتوقع أن تشهد نسخة 2029 استمرار الزخم العربي حول البطولة، في ظل اعتماد «فيفا» لها كمسابقة رسمية، وتزايد قيمتها الفنية والتجارية، إضافة إلى كونها محطة تنافسية مهمة للمنتخبات العربية استعدادًا للاستحقاقات القارية والعالمية.

يذكر أن منتخب العراق يتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بكأس العرب برصيد 4 ألقاب، يليه منتخبا السعودية والمغرب بلقبين لكل منهما، فيما سبق لكل من مصر وتونس والجزائر اعتلاء منصة التتويج مرة واحدة في تاريخ البطولة.