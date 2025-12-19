الكرة المغربية تكتب عامًا استثنائيًا من الإنجازات في 2025

لم يكن عام 2025 عاديًا في تاريخ كرة القدم المغربية، بل جاء محملًا بالذهب والإنجازات، بعدما فرضت المنتخبات المغربية حضورها القاري والعربي والدولي، ليتحول هذا العام إلى محطة تاريخية تؤكد أن ما يعيشه المغرب ليس طفرة، بل نتاج مشروع كروي متكامل يحصد ثماره على مختلف المستويات.

وجاء التتويج الأبرز مع فوز منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 للمرة الثانية في تاريخه، عقب انتصار مثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2 في النهائي الذي احتضنته قطر، ليضيف “أسود الأطلس” لقبًا جديدًا إلى سجل عام زاخر بالنجاحات.

ولم يتوقف الحضور المغربي عند حدود المنتخب الأول، إذ شهد العام ذاته تتويج منتخب المغرب للناشئين بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، قبل أن يواصل مشواره المميز بالوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للفئة العمرية نفسها.

أما الإنجاز الأبرز على مستوى الفئات السنية، فكان بتتويج منتخب المغرب للشباب بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا لأول مرة في تاريخه، بعد مشوار تاريخي أطاح خلاله بمنتخبات كبرى من أوروبا وأمريكا الجنوبية، ليضع الكرة المغربية في صدارة المشهد العالمي على مستوى الشباب.

وفي صيف 2025، عزز المغرب هيمنته القارية بتتويج منتخب المحليين بلقب كأس الأمم الأفريقية للمحليين للمرة الثالثة، قبل أن يواصل المنتخب الرديف تأكيد تفوقه بحصد كأس العرب.

وعلى صعيد الأندية، واصل ممثلو الكرة المغربية حصد الألقاب، بعدما توج نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، فيما نجح الجيش الملكي للسيدات في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الثانية.

ولم تخل سنة التوهج من الجوائز الفردية، حيث توج أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسمين متتاليين حل فيهما وصيفًا، ليختتم المغرب عامًا ذهبيًا جمع بين الألقاب الجماعية والتكريمات الفردية.