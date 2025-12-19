رقم غير مسبوق في نهائي كأس العرب

سجل نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي الأردن والمغرب رقمًا جماهيريًا غير مسبوق، بعدما امتلأت مدرجات استاد لوسيل بأعداد قياسية، ليصبح اللقاء الأعلى حضورًا في تاريخ البطولة، ويكتب صفحة جديدة في سجل المسابقة العربية.

وأقيمت المباراة النهائية مساء الخميس على ملعب لوسيل في الدوحة، وسط أجواء جماهيرية استثنائية، حيث تجاوز عدد الحضور حاجز 84 ألف متفرج، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق بطولة كأس العرب.

وجاء هذا الحضور ليعكس حجم الاهتمام الكبير بالنهائي، الذي شهد إثارة فنية وندية حتى الدقائق الأخيرة، وانتهى بتتويج المنتخب المغربي باللقب بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتفوق نهائي المغرب والأردن على الرقم القياسي السابق في النسخة الحالية، والذي سجل خلال مواجهة المغرب والسعودية في دور المجموعات، حين بلغ عدد الحضور 78,131 مشجعًا، كما تخطى عدة مباريات جماهيرية بارزة شهدتها البطولة.

وأكد هذا الزخم الجماهيري المكانة المتصاعدة لكأس العرب على خريطة البطولات الإقليمية، خاصة مع التنظيم المشترك تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وما وفره من بنية تنظيمية وملاعب عالمية، في مقدمتها استاد لوسيل الذي سبق له استضافة نهائي كأس العالم 2022.