جوائز كأس العرب 2025.. ملايين الدولارات في خزائن المغرب

لم يكتف منتخب المغرب باعتلاء منصة التتويج في كأس العرب 2025، بل خرج من البطولة بحصاد مالي ضخم عكس القيمة المتصاعدة للمسابقة، بعدما جمع بين اللقب القاري والمكافآت المالية الكبرى التي رصدتها اللجنة المنظمة للبطولة، ليسجل أسود الأطلس واحدة من أكثر المشاركات العربية ربحًا على المستويين الرياضي والاقتصادي.

وحصد منتخب المغرب، بطل كأس العرب 2025، جائزة مالية أساسية قدرها 7.1 ملايين دولار، باعتباره المتوج باللقب، وهي أعلى مكافأة في تاريخ البطولة منذ اعتمادها رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وبحسب التوزيع التفصيلي للجوائز المالية، بلغ إجمالي ما حصل عليه المنتخب المغربي 9.515 ملايين دولار، بعد احتساب مكافآت المشاركة والتقدم في الأدوار المختلفة.

وشهدت نسخة 2025 من كأس العرب توزيعًا ماليًا غير مسبوق، حيث وصلت القيمة الإجمالية للجوائز إلى قرابة 30 مليون دولار، وجاءت على النحو التالي:

البطل: 7.1 ملايين دولار

الوصيف: 4.2 ملايين دولار

المركز الثالث: 2.8 ملايين دولار

المركز الرابع: 2.1 مليون دولار

الخروج من ربع النهائي: 1.7 مليون دولار

الخروج من دور المجموعات: 715 ألف دولار

حصاد طرفي النهائي

المغرب: 9.515 ملايين دولار

الأردن (الوصيف): 6.615 ملايين دولار

السعودية والإمارات: تم حسم موقفهما بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث، حيث قرر «فيفا» تقاسم المركز الثالث والجوائز المالية بين المنتخبين

منتخبات ربع النهائي: 1.7 مليون دولار لكل منتخب

منتخبات دور المجموعات: 715 ألف دولار