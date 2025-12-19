رغم خسارة الأردن.. علي علوان يكتب اسمه في سجلات كأس العرب

لم تمنع خسارة منتخب الأردن لقب كأس العرب 2025 أمام المغرب، علي علوان من تحويل ليلة النهائي إلى محطة تاريخية في مسيرته، بعدما قدم مهاجم النشامى أداءً مميزًا جعله أحد أبرز نجوم النسخة، وضمن له مكانًا ثابتًا في سجلات البطولة بالأرقام والإنجازات الفردية.

وسجل علوان هدفين لمنتخب الأردن في نهائي البطولة على ملعب لوسيل، في الدقيقتين 48 و68، ليقود فريقه للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، قبل أن يحسم المغرب اللقاء لصالحه بنتيجة 3-2 ويتوج باللقب، والأردن يكتفي بالوصافة.

ورفع علوان رصيده إلى 6 أهداف في نسخة واحدة من كأس العرب، ليصبح الأكثر تسجيلًا في نسخة واحدة خلال القرن الحادي والعشرين، بالتساوي مع المغربي ياسين الصالحي الذي حقق الرقم نفسه في نسخة 2012.

كما دخل مهاجم الأردن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة عبر تاريخ كأس العرب، محتلاً المركز الثالث برصيد 6 أهداف، خلف الليبيين علي البسكي (16 هدفًا) وأحمد بن صويد (14 هدفًا) في نسخة 1966، ومتساويًا مع أسماء بارزة مثل محمد الجاهاني وياسين الصالحي.

وعلى مستوى منتخب الأردن، عزز علوان مكانته بين الهدافين التاريخيين، بعدما رفع رصيده الدولي إلى 29 هدفًا، متساويًا مع حسن عبد الفتاح في المركز الثاني، ومقتربًا من الصدارة التي يتربع عليها حمزة الدردور برصيد 33 هدفًا، ليبقى علوان على بعد أربع أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي.