منصة الذهب في لوسيل.. تتويج المغرب بكأس العرب وتسليم جوائز الأفضل

شهد استاد لوسيل ليلة استثنائية، توج خلالها منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025، بعد فوزه المثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2 في النهائي، ليصعد أسود الأطلس إلى منصة الذهب ويتسلموا الكأس وسط أجواء احتفالية رسمية أعقبت واحدة من أقوى مباريات البطولة.

وحسم المنتخب المغربي اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كرر إنجاز نسخة 2012، مؤكداً حضوره القاري المتصاعد، بينما اكتفى منتخب الأردن بالمركز الثاني بعد مشوار مميز بلغ فيه النهائي عن جدارة.

وانطلقت مراسم التتويج بصعود علي علوان، مهاجم منتخب الأردن، إلى منصة التتويج لتسلم جائزة هداف كأس العرب 2025، بعد تصدره قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، ليضع بصمته الفردية الأبرز في البطولة رغم خسارة النهائي.

بعدها توج مهدي بنعبيد، حارس مرمى منتخب المغرب، بجائزة أفضل حارس في البطولة، نظير مستوياته المميزة ودوره المؤثر في وصول أسود الأطلس إلى منصة التتويج.

كما نال المغربي محمد ربيع حريمات جائزة أفضل لاعب في كأس العرب 2025، بعد أداء متوازن جمع بين التأثير الهجومي والانضباط التكتيكي، ليحصد جائزة فردية تعكس ثبات مستواه طوال المنافسات.