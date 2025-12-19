بقرار رسمي من «فيفا».. تقاسم برونزية كأس العرب بين الإمارات والسعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قراره الرسمي عقب إيقاف وإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب 2025، والتي جمعت منتخبي الإمارات والسعودية.

ووفقًا لبيان لجنة المنتخبات الوطنية في «فيفا»، تقرر اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل السلبي 0-0، مع تقاسم المنتخبين المركز الثالث في البطولة، وذلك تطبيقًا للوائح فيفا والنظام الأساسي المعتمد.

كما قرر الاتحاد الدولي دمج قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع، على أن يتم توزيعها بالتساوي بين المنتخبين الإماراتي والسعودي.

وجاء القرار بعد تعليق المباراة ثم إلغائها بسبب الظروف الجوية، في إطار الحرص على سلامة اللاعبين وكافة الأطراف المشاركة في البطولة.