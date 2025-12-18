المغرب بطلاً لكأس العرب 2025

توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025، بعد فوزه المثير على نظيره الأردني بنتيجة 3-2، في نهائي النسخة الحادية عشرة من البطولة التي أُقيمت في قطر، ليؤكد «أسود الأطلس» حضورهم القاري المتصاعد ويضيفوا إنجازًا جديدًا إلى سجلهم العربي.

ونجح المنتخب المغربي في حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشوار قوي خاض خلاله ست مباريات، حقق الفوز في خمس منها وتعادل في مواجهة واحدة، قبل أن يلحق بالمنتخب الأردني أول خسارة له في البطولة، بعدما كان «النشامى» قد حققوا خمسة انتصارات متتالية.

وبهذا التتويج، استعاد المغرب لقب كأس العرب بعد غياب دام 13 عامًا، ليتساوى مع المنتخب السعودي بلقبين لكل منهما، خلف العراق المتصدر قائمة المتوجين بأربعة ألقاب، فيما تملك منتخبات تونس ومصر والجزائر لقبًا واحدًا لكل منها.

وجاء اللقب تتويجًا لمسار تطور واضح للكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، ترجم بإنجازات مميزة، أبرزها بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، إلى جانب حصد برونزية أولمبياد 2024، والتتويج بكأس العالم للشباب 2025.

دخل المنتخب المغربي المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكرًا عبر أسامة طنان في الدقيقة الرابعة، بهدف رائع منح «أسود الأطلس» أفضلية واضحة، استمرت حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب الأردني بقوة، حيث أدرك علي علوان التعادل في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف، ليتوج هدافًا للبطولة دون منافس.

ولم يستسلم المنتخب المغربي، ونجح عبدالرزاق حمدالله في إدراك التعادل في الوقت القاتل، ليجر اللقاء إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت إثارة كبيرة.

وألغى الحكم هدفًا مبكرًا للأردن في الشوط الإضافي الأول بداعي لمسة يد، قبل أن يحسم حمدالله المواجهة بتسجيله الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة 100، مانحًا بلاده لقبًا عربيًا مستحقًا.

استهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر 3-1، ثم تعادل سلبيًا مع عمان، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وفي الأدوار الإقصائية، تجاوز «أسود الأطلس» المنتخب السوري في ربع النهائي بهدف نظيف، ثم فاز على المنتخب الإماراتي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم اللقب على حساب الأردن في مباراة نهائية حافلة بالإثارة.