تصميم فرعوني خاص يرافق محمد صلاح في مشواره بأمم أفريقيا

يظهر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بحذاء جديد خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بتصميم مستوحى من الحضارة الفرعونية، في رسالة تعكس هوية «الفراعنة» قبل انطلاق مشوارهم القاري في المغرب.

وأعلنت شركة «أديداس» رسميًا إطلاق حذاء F50 مخصص لمحمد صلاح، بالتزامن مع اقتراب انطلاق البطولة القارية، ليكون جزءًا من تجهيزات نجم ليفربول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويأتي الحذاء بإصدار خاص من F50 Elite FG، صمم تكريمًا لأصول محمد صلاح ومكانته كقائد للفراعنة، حيث ابتعد التصميم عن الألوان النيونية المعتادة، واعتمد على قاعدة بيضاء أنيقة تعكس البساطة والقوة في آن واحد.

وزين الجزء العلوي بنقوش هيروغليفية دقيقة باللون الرملي، مستوحاة من كثبان الصحراء المصرية وتاريخ الحضارة الفرعونية، في دمج بصري بين الأصالة والهوية الوطنية، مع الطابع العصري لكرة القدم الحديثة.

وأوضحت «أديداس» أن التصميم يعكس الصفات الفنية لمحمد صلاح، من سرعة ومراوغة وقوة هجومية، بينما جاءت الخطوط الثلاثة الشهيرة باللون الذهبي على الجانب الخارجي، متناسقة مع شعار F50 الذهبي على الكعب.

ويستعد صلاح لقيادة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025، بحثًا عن اللقب القاري الغائب عن سجله الدولي، حيث يطمح «الفرعون» إلى كتابة فصل جديد مع المنتخب، مدعومًا بطموحات جيل كامل يأمل في استعادة المجد الأفريقي.