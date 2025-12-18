كأس العرب 2025.. هدف أسامة طنان يدخل تاريخ نهائيات «فيفا» (فيديو)

دون المغربي أسامة طنان اسمه بحروف من ذهب في سجل نهائيات بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما افتتح نهائي كأس العرب 2025 أمام الأردن بهدف استثنائي سجل من قبل منتصف الملعب، منح المنتخب المغربي أفضلية مبكرة على استاد لوسيل.

وجاء هدف طنان ليحمل أكثر من دلالة تاريخية، إذ يعد الهدف الافتتاحي لنهائي البطولة، وأبعد مسافة سجل منها هدف في النسخة الحالية من كأس العرب، فضلًا عن كونه واحدًا من أبعد الأهداف التي شهدتها المباريات النهائية لمسابقات «فيفا»، وفق بيانات منصة «سوفا سكور».

ولم يحتج لاعب وسط المنتخب المغربي سوى لمح تمركز الحارس الأردني خارج مرماه، ليطلق تسديدة مفاجئة من مسافة بعيدة، قطعت طريقها نحو الشباك وسط ذهول اللاعبين والجماهير، لتتحول اللقطة سريعًا إلى حديث المدرجات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشعل الهدف المبكر أجواء المباراة النهائية، وغير من إيقاع اللقاء منذ دقائقه الأولى، واضعًا المنتخب الأردني تحت ضغط مضاعف، في وقت منح فيه المغرب دفعة معنوية كبيرة.