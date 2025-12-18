بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات.. «فيفا» يعلن الخطوة التالية لتحديد المركز الثالث في كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخطوة التالية بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2025 بين منتخبي السعودية والإمارات، مؤكدًا أن اللجنة المختصة ستتولى حسم هوية صاحب المركز الثالث في وقت لاحق.

وأوضح «فيفا» في بيان رسمي أن قرار إلغاء المباراة جاء نتيجة الأحوال الجوية والعواصف الرعدية التي شهدها محيط الاستاد المستضيف، مشددًا على أن سلامة اللاعبين والجماهير وجميع العاملين داخل الملعب كانت العامل الحاسم وراء هذا القرار.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الجاهزية التشغيلية الكاملة للاستاد وبقاء أرضية الملعب في حالة جيدة، فإن حكم المباراة اتخذ قرار الإلغاء بعد تقييم المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية، بما يتماشى مع لوائح السلامة المعتمدة من الاتحاد الدولي.

وأكد «فيفا» أن اللجنة المختصة ستقوم بدراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق، وفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت مباراة السعودية والإمارات قد توقفت عقب نهاية الشوط الأول (0/0)، قبل أن يتعذر استكمالها بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية.