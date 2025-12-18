بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات.. من سيحصل على الـ2.86 مليون دولار؟

بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإلغاء مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب السعودي مساء اليوم في بطولة كأس العرب، بسبب هطول الأمطار بغزارة على استاد خليفة الدولي في قطر، المستضيف للقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بات السؤال المطروح الآن: من سيحصل على المركز الثالث والجائزة المالية المخصصة لصاحب هذا المركز، وقيمتها 2.86 مليون دولار؟

وتم إلغاء المباراة بعدما توقفت لأكثر من ساعتين باتفاق جميع الأطراف، وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث توجّه اللاعبون إلى غرف تغيير الملابس بعد انتهاء فترة الراحة بين الشوطين، وعند عودتهم إلى أرض الملعب كانت الأمطار قد أغرقت أرضية الملعب، ليقرر الحكم تأجيل انطلاقة الشوط الثاني. ومع استمرار هطول الأمطار والبرق والرعد، تقرر إلغاء المباراة دون تحديد هوية صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية.

ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام، سيتم رفع الأمر إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاتخاذ القرار بخصوص كيفية تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية، التي تبلغ قيمة جوائز نسختها الحالية 36.5 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخها، ما يضعها رابع أغلى بطولة للمنتخبات تنظمها «فيفا»، متفوقة على بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق الأسبوع المقبل في المغرب بجوائز إجمالية تصل إلى 32 مليون دولار، كما تتفوق على بطولة كأس آسيا 2024 التي بلغت قيمة جوائزها 14.8 مليون دولار.

ويحصل بطل البطولة على أكبر جائزة تصل إلى أكثر من 7 ملايين دولار، بينما يبلغ نصيب الوصيف 4.3 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع 2.1 مليون دولار، في حين يحصد صاحب المركز الثالث 2.86 مليون دولار. كما حصلت جميع المنتخبات المشاركة في البطولة على 715 ألف دولار نظير المشاركة، فيما نال المتأهلون من دور المجموعات 1.07 مليون دولار لكل منتخب.