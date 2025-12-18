90 دقيقة قد تساوي ملايين.. جوائز أمم أفريقيا 2025 بالأرقام

قد تتحول مباراة واحدة في كأس أمم أفريقيا 2025 إلى فارق مالي هائل في مسار أي منتخب، فكل دقيقة على المستطيل الأخضر قد تفتح بابًا لملايين الدولارات، في بطولة قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن يمنحها بعدًا اقتصاديًا لا يقل أهمية عن قيمتها الفنية والتاريخية، مع تصاعد المكافآت كلما اقترب الحلم من منصة التتويج.

وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب القاري، وعلى جوائز مالية متفاوتة ترتفع بشكل تدريجي مع كل مرحلة.

ووفقًا لما أعلنه «كاف»، تحصل المنتخبات التي تودع البطولة من دور المجموعات على مكافآت تتراوح بين 500 و700 ألف دولار، حيث تنال المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في مجموعاتها 500 ألف دولار، بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على 700 ألف دولار.

ومع الانتقال إلى الأدوار الإقصائية، ترتفع القيمة المالية بشكل ملحوظ، إذ يحصل كل منتخب يخرج من دور ثمن النهائي على 800 ألف دولار، فيما تنال المنتخبات التي تبلغ ربع النهائي ثم تودع البطولة مكافأة قدرها مليون و300 ألف دولار.

أما الوصول إلى نصف النهائي فيضمن مكاسب أكبر، حيث يحصل كل من المنتخبين الخاسرين في هذا الدور على 2.5 مليون دولار، بإجمالي 5 ملايين دولار موزعة بينهما.

وفي المباراة الختامية، ينال وصيف كأس أمم أفريقيا 2025 مكافأة قدرها 4 ملايين دولار، بينما يحصد بطل القارة السمراء الجائزة الأكبر بقيمة 7 ملايين دولار، تتويجًا لمسيرة قد تكون بدأت بتسعين دقيقة غيرت كل شيء.

وتشهد النسخة المقبلة حضورًا عربيًا لافتًا بمشاركة ستة منتخبات هي المغرب، مصر، تونس، الجزائر، السودان، وجزر القمر.