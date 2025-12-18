الدوري المصري يفرض نفسه في أمم إفريقيا 2025

فرض الدوري المصري حضوره بقوة على خريطة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما جاء في المركز الثالث ضمن أكثر الدوريات تمثيلًا باللاعبين المشاركين في البطولة، ليؤكد مكانته القارية وقدرته المستمرة على تصدير العناصر المؤثرة لمنتخبات القارة السمراء.

ووفق الأرقام المعلنة لقوائم المنتخبات المشاركة، يمثل 31 لاعبًا الدوري المصري في النسخة المقبلة من أمم إفريقيا، ليحل ثالثًا خلف الدوري الفرنسي الذي يتصدر القائمة بـ 51 لاعبًا، والدوري الإنجليزي في المركز الثاني بـ 33 لاعبًا، متقدمًا على دوريات أوروبية بارزة.

وجاء الدوري الهولندي في المركز الرابع بـ 30 لاعبًا، يليه الدوري التركي بـ21 لاعبًا، ثم الدوري الإيطالي الذي اكتفى بتمثيل 19 لاعبًا فقط.

ويعكس التواجد المكثف للدوري المصري التنوع الكبير في جنسيات اللاعبين المحترفين بأنديته، إلى جانب الاعتماد المتزايد لمنتخبات إفريقيا على عناصر تنشط داخل المسابقة المصرية، سواء من خلال أندية القمة أو الفرق المنافسة في منتصف الجدول.

كما يؤكد هذا الرقم استمرار الدوري المصري كأحد أبرز مصادر اللاعبين في القارة، وقدرته على الجمع بين المنافسة المحلية القوية والحضور الدولي، في وقت تسعى فيه عدة دوريات إفريقية للحاق بركب التأثير القاري الذي فرضته المسابقة المصرية عبر السنوات الأخيرة.