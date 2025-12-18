موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، رسميًا تفاصيل مباراة كأس فيناليسيما 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة مرتقبة بين بطلي القارتين.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 27 مارس 2026 على ملعب لوسيل في دولة قطر، في إطار الشراكة التنظيمية بين «كونميبول» و«يويفا».

وتجمع فيناليسيما بين منتخب الأرجنتين، المتوج بلقب كوبا أمريكا 2024، ونظيره منتخب إسبانيا بطل أمم أوروبا «يورو 2024»، ما يمنح اللقاء قيمة فنية وجماهيرية كبيرة، خاصة في ظل امتلاك المنتخبين كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

يُذكر أن منتخب الأرجنتين يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة فيناليسيما، بعدما توج باللقب في نسخة 2022 عقب فوزه على منتخب إيطاليا، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في لندن.