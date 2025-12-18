إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلغاء مباراة السعودية والإمارات، التي كانت مقررة لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2025، وذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهد استاد خليفة الدولي إقامة الشوط الأول من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تتسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد في إرجاء انطلاق الشوط الثاني، نتيجة تجمع المياه بكثافة على أرضية الملعب.

وأعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي عدم إمكانية استكمال المباراة، مطالبًا لاعبي المنتخبين بالعودة إلى غرف الملابس حفاظًا على سلامتهم، في ظل استمرار هطول الأمطار وصعوبة ضمان شروط اللعب الآمن.

وبعد مشاورات بين مسؤولي «فيفا» والجهازين الفنيين للمنتخبين، تقرر إلغاء المباراة بشكل رسمي، خاصة مع المخاوف المتزايدة من تأثير البرق والرعد على سلامة اللاعبين.

وأشارت تقارير إلى أن أولاريو كوزمين، مدرب منتخب الإمارات، وهيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، أبديا رفضهما استكمال اللقاء في ظل الظروف المناخية القاسية، مؤكدين أن سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول.