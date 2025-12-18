كبار أوروبا يطرقون باب شتيغن

أعاد الظهور الأول لمارك أندريه تير شتيغن بقميص برشلونة هذا الموسم فتح ملف مستقبله من جديد، بعدما عاد الحارس الألماني إلى الملاعب عقب غياب دام خمسة أشهر بسبب الإصابة، ليجد نفسه فجأة في دائرة اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية.

وجاءت مشاركة تير شتيغن أمام غوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا بمثابة رسالة واضحة عن جاهزيته البدنية والفنية، وهو ما انعكس سريعًا على تحركات الميركاتو، في ظل وضع معقد يعيشه الحارس داخل برشلونة، بين رغبته في استعادة مركزه الأساسي، وحاجته إلى دقائق لعب منتظمة قبل كأس العالم 2026.

وبحسب ما تداوله الإعلام المتخصص، فإن قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الحارس الألماني تضم ستة أسماء بارزة، هي موناكو الفرنسي، توتنهام، نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد، بشكتاش التركي، إلى جانب بايرن ميونخ الألماني، الذي يراقب وضعه عن قرب تحسبًا لأي تطور مفاجئ.

وتشير التقارير إلى أن هذه الأندية تتابع موقف تير شتيغن تحسبًا لإمكانية ضمه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن بعضها يبحث عن حارس صاحب خبرات كبيرة في البطولات القارية.

في المقابل، لم يحسم تير شتيغن قراره حتى الآن، وسط تضارب الأنباء حول رغبته الحقيقية، إذ تؤكد بعض المصادر تمسكه بالبقاء في برشلونة ومحاولة المنافسة على مركز الحارس الأول، بينما ترجح مصادر أخرى أن فكرة الرحيل المؤقت باتت مطروحة بقوة، لضمان الجاهزية والمشاركة المنتظمة.